日本トムソン<6480.T>＝大幅高で再び４ケタ大台に切り返す。一時１０．６％高の１０９０円まで駆け上がり昨年来高値を更新した。長期波動でも２０１８年５月につけた１０５３円をクリアし、時価は２００７年８月以来約１８年半ぶりの高値圏に浮上した。直動案内機器を製造・販売し、特に半導体製造装置向けで高い商品競争力を発揮している。また、工作機械やロボットアームの回転部分に組み込まれるニードルベアリングでも需要を獲得し収益に反映、株式市場の世界的なテーマとなっている「フィジカルＡＩ」関連の一角としても頭角を現している。足もとの業績は成長路線をまい進。半導体製造装置向け直動案内機器、ロボット向けベアリングともに好調で、９日に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は、営業利益が前年同期比３．４倍の２３億６１００万円と急拡大した。これが評価され波状的な買いを呼び込んでいる。株価は昨年４月を大底に約１０カ月にわたり一貫して下値を切り上げているが、ＰＢＲは依然として１倍を下回った状態で割高感が意識されにくく、今後一段の増配が期待できることもあって、追随買いを誘導している。



ヨコオ<6800.T>＝後場ストップ高。２０２１年２月以来、約５年ぶりの高値水準となる。きょう正午ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の８７５億円から８９０億円（前期比７．４％増）、営業利益予想を４０億円から４５億円（同６．５％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転増益を見込んだ。期末配当予想は２円増額の２７円とする。年間配当予想は５２円（前期は４８円）になる。売上高については４～１２月期の実績と直近の受注見通しを反映した。利益面では電気機器用コネクター部門で金をはじめ原材料価格の上昇によるコストアップが継続するものの、回路検査用コネクター部門における生成ＡＩ関連の検査需要の拡大による受注増が利益を押し上げる。為替差益の縮小が見込まれるなか、営業増益などを踏まえ、最終利益予想は据え置いた。４～１２月期は売上高が６６０億５７００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益が３２億６５００万円（同５．３％増）、最終利益は２３億６１００万円（同７．６％減）だった。



日比谷総合設備<1982.T>＝後場上げ幅急拡大。連日の上場来高値更新となり、６０００円台に乗せた。この日、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正と１対２の株式分割の実施を発表しており、株価の刺激材料となった。今期の売上高予想は従来の見通しから８億円増額して９４３億円（前期比５．０％増）、最終利益予想は１３億円増額して７３億円（同２３．６％増）に引き上げた。手持ち工事が順調に進捗し、利益率も改善する。受注高に関しては大型案件の受注が進み、当初の予想を６５億円上回る１０２０億円になる見通し。期末配当予想は３０円増額して８０円に見直した。年間配当予想は１３０円（前期は９４円）となる。株式分割は４月１日を効力発生日とする。４～１２月期の売上高は６４３億３６００万円（前年同期比１３．３％増）、最終利益は５１億４４００万円（同６５．６％増）となった。



古河機械金属<5715.T>＝異色人気に沸きストップ高。ここジリ高歩調にあったが満を持して大きく上放れてきた。土木・鉱山用クレーンや削岩機などを手掛けるがその高い技術力を駆使して、早くからレアアース回収機材の開発に力を注ぐなど国策テーマに乗る銘柄としてマーケットでも注目度が高い。足もとの業績も好調で、９日取引終了後に２６年３月期業績予想の上方修正を開示、経常利益は従来予想の９４億円から１０９億円（前期比１２％増）に増額した。減益予想から一転して２ケタ増益予想に変わった。銅市況の上昇などが追い風となっているほか、売上高の半分近くを占める金属部門の収益が想定を上回る。為替差益の発生も利益押し上げに寄与している。更に好業績を背景に年間配当を従来計画比１０円上乗せし８０円（前期実績は７０円）に増額することを発表。併せて自己株式消却も開示した。発行済み株式数１０．７％相当の３９０万株を今月２７日付で消却するとしており、株式価値向上や需給改善に対する思惑も株価上昇を強く支援している。



リクルートホールディングス<6098.T>＝底値圏から切り返す。大幅な水準訂正余地を見込んだ投資マネーが流れ込んできた。株価を急浮上させる材料となったのが、想定以上に足もとの収益が好調を極めていることで、９日取引終了後に２６年３月期の業績予想を増額、最終利益を従来予想の４４８３億円から４８０９億円（前期比１８％増）に修正した。修正以前から３期連続の過去最高更新見通しにあったが、それを更に大幅に上積みする形となっている。同社が運営する米求人サイト「インディード」を筆頭としたＨＲテクノロジー事業が会社側想定を上回る。また、外国為替市場でドル高・円安方向に振れたことも利益採算の向上に寄与した。



ブロードエンタープライズ<4415.T>＝物色人気にストップ高。賃貸マンション・戸建て向けにインターネットサービスを展開する。定額課金型の料金体系で強固な収益基盤を持ち、ＩｏＴリノベーションに注力し需要を捉えている。そうしたなか、９日取引終了後に開示した２６年１２月期の業績予想では営業利益が前期比７４％増の１７億円と急拡大を見込んでいる。同社の売上高及び利益はここ数年来急成長が続いており、２５年１２月期の営業利益は前の期比３２％増の伸びを示していたが、今期は伸長率が加速する見通しとなった。また、好業績を背景に株主還元にも取り組み、今期は２１円１６銭で初配当を行う計画にあり、これも株価の押し上げに貢献している。



五洋建設<1893.T>＝上値追い加速。１９９５年以来約３１年ぶりの２０００円（修正後株価）大台復帰を果たした。海洋土木に強みを持つ建設大手で国内だけでなく海外案件でも実績が高い。業績は豊富な受注残を背景に防衛関連案件などが好調に売り上げに反映され、工事採算も改善していることから利益の上振れ効果も発現している。９日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の３９５億円から５０５億円（前期比２．３倍）に大幅増額した。また、併せて今期年間配当を従来計画に１０円上乗せし４４円（前期実績は２４円）とすることも発表しており、大幅な収益上振れと配当増額を好感する買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS