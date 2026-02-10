生チョコプリン


【管理栄養士のラク食べダイエット】濃厚ヨーグルトで作る！ しっとり食感の「生チョコケーキ」／ラク食べダイエット（1）

時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。

自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。

この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。

※本記事はゆりな著の書籍『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』から一部抜粋・編集しました。

■生チョコプリン

チョコ感ハンパない濃厚プリン！

1人当たりエネルギー 93kcal

たんぱく質 6.1g｜脂質 4.1g｜炭水化物 5.8g｜食物繊維 2.9g｜塩分 0g

レンチン時間

2分

■使用器具

▶耐熱ボウル 中

直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）

材料（2人分）

A

・無調整豆乳（好きなミルクでOK）……200ml

・純ココア……大さじ2

・てんさい糖……大さじ1

ゼラチン……4g

80℃のお湯……大さじ1

作り方

1　耐熱ボウルにAを入れ、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で2分加熱する。よくかき混ぜてココアを溶かす。

2　お湯にゼラチンを入れてふやかし、1に加えてよく混ぜる。カップに茶こしでこしながら2等分にして入れ、冷蔵室で4時間以上冷やす。

■レシピを参考にするときは

・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。

・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。

・砂糖はすべててんさい糖を使用しています。白砂糖はビタミン・ミネラルがほとんど含まれていないため、血糖値が急上昇しやすいです。「羅漢果」はカロリー0ですが、砂糖の約300倍の甘さがあり、それに慣れると普通の甘さでは物足りなさを感じることも

著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』