ポケモンは2月9日、公式X（旧twitter）を更新し、新プロモーションビデオ「What’s Your Favorite?」を公開した。レディー・ガガやBLACKPINKのジスといった世界的スーパースターが出演する中、F1（フォーミュラ1）ドライバーのシャルル・ルクレールが登場し、豪華共演と「推しポケモン」のチョイスが大きな話題を呼んでいる。

公開された映像は、各界の著名人が自身の「フェイバリット（好きなポケモン）」についてそれぞれ語るもの。グレーのトップスで登場したルクレールは、自身の相棒について「とてつもなく速くて」「おだやかで」と表現。「ボクらはすばやく」とトップドライバーならではの共通点を挙げ、お気に入りのポケモンが「ウインディ」であることを明かした。レース中の鋭い表情とは一味違う、ポケモンへの愛を語るルクレールの姿が印象的な映像となっている。

【画像】お気に入りのポケモン・ウインディとC.ルクレール（画像はポケモン公式Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「ルクレールかっこええ F1じゃなくてウィンディ乗って走ってくれ」「はぇぇぇ… レディ・ガガ筆頭の名だたる有名人の中にルクレールが居るよぉ…」と驚きの声が殺到。また、その選定理由についても「神速コンビだけにウィンディなのチョイス良…」「好きな理由が『速いから』なのもなんかかわいらしい理由でいい」「ルクレールはウィンディなんだね、F1ドライバーだしなんとなくレジエレキとかかと思ったよ」といったコメントが寄せられ、F1ファンだけでなく、ポケモンファンも沸かせている。