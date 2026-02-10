ヤミツキ必至！ ブルドックソースから登場した、刺激的な「ワールドスパイシーソース」2種を実食してみた
ソースでお馴染みのブルドック。ウスターソースや中濃ソース、濃厚ソースなど、常備しているというご家庭も多いのではないでしょうか。かくいう筆者宅でも中濃ソースを愛用していて、6歳の娘も大好き！ コロッケやとんかつにかけるのはもちろん、炒め物に使ったり、醤油と混ぜて焼きそばソースにしたりと大活躍しています。
ブルドックソースの新商品「ワールドスパイシーソース」とは？
120年前から日本のソースをつくり続けてきた、歴史あるブルドックソース。定番のソースから、健康志向・プレミアムソースまで、幅広い商品を提案しています。
そんな日本の食卓を支えてきた老舗メーカーの新商品が、「ワールドスパイシーソース」。なんと、このソースをかけるだけで、海外のスパイシーな人気料理の味が簡単に楽しめるシリーズなのだとか！
今回登場したのは、「ワールドスパイシーソース 麻辣たれ 240g」と「ワールドスパイシーソース ジャークソース 235g」。パッケージも鮮やかで目を惹きますよね。
深みのある赤い色合いのソースが、「麻辣たれ」。韓国料理や四川料理が人気の昨今、日本でも馴染みがありますよね。中国で生まれ、韓国で進化した麻辣の味わいを、なんとかけるだけで楽しめちゃうんです。キャップを開けてみると、スパイシーながらも爽やかな香りが感じられました。
そして、濃い茶色の方が「ジャークソース」。
みなさん、ジャークチキンは食べたことはありますか？ スパイスとハーブ、そして柑橘類で鶏肉を長時間漬け込み、炭火でスモーキーに焼き上げたジャマイカのソウルフードなんです。
恥ずかしながら、筆者は食べた経験はないのですが、キャップを開けた瞬間に広がったスパイス感と特有の香りに期待が高まります♪
早速、おすすめの食べ方で実食してみました！！
■後引く辛さと旨みで、無限ループの「麻辣たれ」
花椒と赤唐辛子が効いた「麻辣たれ」は、刺激的なシビれる辛さだけでなく、にんにくと韓国産コチュジャンのコク深い旨みが感じられるとのこと。
ブルドックソースのおすすめは、フライドチキン・唐揚げ・ラーメンということで、今回は唐揚げにかけて食べてみました！
少しとろみのあるソースが、唐揚げによく絡みます。
しっかりまとわせていただけば、まず刺激的な辛みが！！ あまり辛いものがあまり得意でない筆者なので、これは刺激が強すぎるかも…？と思っていましたが、噛んでいるうちにだんだんと旨みが感じられ、お肉のジューシーさと相まってマイルドに。これがクセになって、もう一口、あともう一口…と、手が止まりませんでした。これは、ご飯も進む味わいです。
ただし、辛いものが苦手な方はかけ過ぎ注意！ 直接かけるのではなく、少しずつディップして食べるのがいいかもしれません。
■スパイス＆ハーブ好きさんはぜひ！ 異国情緒あふれる「ジャークソース」
かけるだけで、ジャークチキンの味わいが楽しめるという「ジャークソース」。
オールスパイスやタイムをはじめとする、スパイス&ハーブが効いています。
食欲そそる味わいにするため、ピリッとした辛みの中に、ライムの爽やかな酸味や炭火焼のような香ばしさを加えているのだそう。
こちらと相性の良いおすすめ料理は、グリルチキン・ナゲット・ウインナーです。今回は、ナゲットとウインナーにかけてみました！
まずは、ナゲット！こちらのソースも少しとろみがあります。
フルーティーなのに香ばしい、個性ある香りは好き嫌いが分かれると思いますが、スパイス＆ハーブが大好物な筆者にとっては、かけているときの香りもたまらない！ 食欲を掻き立てられますね。
食べてみると、酸味とスパイシーさがブワッと広がるパンチのある味わい。ピリッとした辛味も感じられて、いつものナゲットの味が激変して驚きです！
ウインナーとも相性抜群で、ソースが脂の旨みを引き立てているように感じました。これは、ビールなどのお酒も進みそう！ ウインナーを用意して、ジャークソースつけるだけでおつまみが一品完成するなんて…最高ですよね♪
■世界のスパイシー料理を手軽に♪ ソースで食卓のバリエーションが広がります
定番のソースとは違い、ひとクセあるユニークな味わいの「ワールドスパイシーソース」。正直、最初はおそるおそる食べていた筆者ですが、すでにヤミツキです♪
「麻辣たれ」は、ラーメンにかけたら流行りの麻辣担のような味わいになりそうだし、麻婆豆腐にかければ手間なく辛みと旨みをプラスできそう！ そして、「ジャークソース」は、ぜひグリルチキンにかけてジャークチキンとしても味わってみたいなぁ…などなど、いろいろ試してみたくなりました。食卓のバリエーションも広がりそうですね♪
また、子どもが小さいと辛いものが食べられないし、別々につくるのも面倒で我慢することもあったのですが、これがあればかけるだけで手間なし！というのも嬉しいポイントです。
発売したばかりの「ワールドスパイシーソース 麻辣たれ 240g」と「ワールドスパイシーソース ジャークソース 235g」。スーパーなどで見かけたら、手に取ってみては？
