フォーバルテレコム <9445> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.8％増の9.2億円に伸び、通期計画の12.1億円に対する進捗率は76.4％に達し、5年平均の70.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.2％減の2.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.1％増の2.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.9％→4.8％に改善した。



