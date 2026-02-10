伏木海陸運送 <9361> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比22.8％増の8.2億円に伸び、従来の25.1％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の10億円→14億円(前期は11.7億円)に40.0％上方修正し、一転して19.5％増益を見込み、一気に3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.1％増の5.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の4.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.7％→10.8％に改善した。



株探ニュース

