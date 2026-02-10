日本電波工業 <6779> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比45.5％減の10.8億円に落ち込み、通期計画の17億円に対する進捗率は64.1％にとどまり、5年平均の85.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は6.1億円の黒字(前年同期は2億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比51.4％減の2.8億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.6％→5.7％に大幅悪化した。



