カメイ <8037> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2％増の120億円に伸び、通期計画の169億円に対する進捗率は5年平均の64.4％を上回る70.9％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.2％減の49.2億円に減る計算になる。



同時に、今期の年間配当を従来計画の100円→105円(前期は73円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.5％減の43.4億円となり、売上営業利益率は前年同期の2.6％→2.4％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

