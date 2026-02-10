ＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比72.9％増の795億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の790億円→930億円(前期は682億円)に17.7％上方修正し、増益率が15.7％増→36.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の360億円→500億円(前年同期は315億円)に38.8％増額し、増益率が14.3％増→58.7％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の21円→27円(前期は109.55円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.9倍の366億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.0％→25.1％に急上昇した。



株探ニュース

