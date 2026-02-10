太平洋興発 <8835> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.8％増の4億3700万円となったが、通期計画の8億2000万円に対する進捗率は53.3％にとどまり、5年平均の85.3％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の3億8300万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は4100万円の赤字(前年同期は1億4600万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の1.8％→0.3％に悪化した。



株探ニュース

