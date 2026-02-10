日揮ホールディングス <1963> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比272倍の426億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の380億円→440億円(前期は113億円)に15.8％上方修正し、増益率が3.4倍→3.9倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の168億円の黒字→228億円の黒字(前年同期は80.3億円の赤字)に35.6％増額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は215億円の黒字(前年同期は191億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-16.0％→5.9％に急改善した。



株探ニュース

