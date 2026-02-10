地元・名古屋を中心に活躍したタレントの宮地佑紀生さんが亡くなったことが分かりました。77歳でした。所属事務所の発表によりますと、宮地さんは1月10日、骨髄異形成症候群のため亡くなったということです。

公式ホームページには「弊社所属タレント 宮地佑紀生が去る2026年1月10日 骨髄異形成症候群のため逝去いたしました。葬儀は近親者にて執り行いました。生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。」と発表。



宮地さんは、２５歳でラジオパーソナリティとして活動を開始。軽妙な名古屋弁トークでラジオやテレビ、ご当地ＣＭなど、地元メディアを中心に幅広く活躍。



７２歳の時には、新たな挑戦としてYouTubeチャンネルを開設するなど、精力的に活動してきました。



「お別れの会」は2月26日の午後、名古屋市内の会場で行われるということです。



【担当：芸能情報ステーション】