元「猿岩石」で俳優の森脇和成（51）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。元相方・有吉弘行（51）に“クレーム”を入れる場面があった。

この日は「電波少年」シリーズや「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」などを手掛けた“Tプロデューサー”“T部長”こと、元日本テレビの土屋敏男氏とともに出演。有吉弘行と森脇の猿岩石は土屋氏が手掛けた「進め！電波少年」での香港からロンドンまで約2万kmをヒッチハイクで旅する企画がきっかけで大ブレーク。帰国後、「白い雲のように」でミリオンヒットを記録するなど社会現象となるも、2004年にコンビは解散した。

現在は俳優として活動している森脇。「結婚して、サラリーマンになって、離婚したんで芸能界戻ったんですよ。既婚者たるもの、ちゃんとしなきゃっていうのがあって、単純なんですよ。（今は）身軽になったので」と笑いつつ、「かっこいいですけどね、見てると。やっぱり1つのことを突き詰めている人を見ていると、やっぱかっこいいなと思うんですけど、それが自分に合ってるかどうかってのはまた別の話なので」とした。

土屋氏が「やっぱり紅白の司会って、芸能界のある意味の頂点というか」と有吉のNHK紅白歌合戦での司会について触れると、森脇は「でも、紅白はやっぱり1回出たいです。“なんで誘ってくれないの？有吉”とか思うんですけど」と“クレーム”。

土屋氏が「みんな忘れていると思うよ」とツッコむと、森脇は「いやいや、そんなことないでしょ！あいつ歌ってるんですよ、去年と一昨年。“あれ？もう一人は？”ってなるでしょ、普通は」と不満が止まらなかった。

有吉は2023〜25年で3年連続で紅白の司会を担当。22年にはダチョウ倶楽部、純烈と、23年には作詞・作曲の藤井フミヤとともに「白い雲のように」を歌唱している。