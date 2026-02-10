英国の人気バンド、フランツ・フェルディナンドが昨年末、来日公演を行った。

全英ヒットチャート３位を記録した昨年のアルバム「ザ・ヒューマン・フィアー」（ビート）の曲も披露。人間の「恐れ」について歌った同作について、メンバー２人に聞いた。（編集委員 桜井学）

ライブが本当に楽しいバンドだ。骨太のサウンドがグイグイと聴衆を引きつけていく。２００４年の初アルバムに収録された「テイク・ミー・アウト」などのヒット曲と近年の曲がともに生き生きと演奏され、踊りながら歌詞を口ずさむ人々も目立った。

「ザ・ヒューマン――」も、持ち味である躍動感あふれるサウンドとウィットに富んだ歌詞が光る。自分たちらしさを大切に制作したという。ボーカル、ギターのアレックス・カプラノスは「僕たちのように長く活動を続けていれば、自分たちであることに少し飽きて『何か違うサウンドをやりたい』と思うアーティストもいるだろう」と話す。「でも、大切なのは自分たちの本質を理解して、そこから逃げるのではなく、その延長線上で新しいことに挑戦する姿勢だと思う」

その言葉にベースのボブ・ハーディも「自分自身を受け入れることができれば、色々な意味で自由になれると思う。自分の中にある普通じゃない部分も許容できるようになるから」と続けた。これまで築いてきた親しみやすいスタイルを生かしつつ、異国風の旋律などを巧みに取り入れた。

２人ともフランツ・フェルディナンドは「ライブバンド」だと言い切る。機材に頼るのではなく、「人間が出す音」を追求している。アルバムの制作過程においても、「メンバーでアレンジを吟味し、様々なパターンで演奏して、自分たちが最も表現したい形はこれだというものを選択していく」とアレックスは明かす。「スタジオでは様々なテクノロジーを使い、音を自由に加工することもできる。昔はそこに興奮したけれど、今は個人が集まって、一緒に演奏することで生まれるものによりひかれる。そこには魔法が宿っているんだよ」。そんな思いを反映し、どの曲もライブでの演奏のように各パートが緊密に結びつき、有機的で生々しい音に仕上がった。

アルバムの表題は「人間らしい恐れ」といった意味になる。「恐れという言葉にはネガティブなイメージがあると思う。でも、恐れを乗り越えないと何かを成し遂げることはできないんだ」とアレックス。不安があっても一歩前に進め。そう訴えているようだ。

収録曲「ＨＯＯＫＥＤ」では、＜人間らしい恐れを抱いた でも大丈夫＞＜ここにいる皆 人間らしい恐れを抱いた でも大丈夫＞と歌う。曲調も力強く、聴き手を鼓舞しているように聞こえる。この曲には１９３８年のフランス映画「北ホテル」の登場人物のせりふが引用されており、工夫を凝らした作品になっている。