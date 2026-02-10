元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が10日までに自身のYouTubeを更新。8日に開催された「K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜」で体重超過した大久保琉唯(K-1ジムウルフ TEAM ASTER)に階級転向を提言した。

同大会では、スーパー・バンタム級王者・金子晃大（K-1ジム自由ケ丘/FROG GYM）に大久保が挑む注目のタイトル戦がマッチメークされていた。しかし前日計量で大久保が1.3キロ超過。ノンタイトルのワンマッチに変更となった。大久保のマイナス2ポイントから試合が始まりながらも、試合は延長判定で大久保が勝利。しかし大久保が体重超過したため、公式結果は「無効試合」となった。

魔裟斗は「基本、どんな理由でも計量オーバーは認めない」と口にした上で、「マイナス2ポイントがなかったら、3Rの時点で大久保の勝ちだったよ。俺のジャッジでは全ラウンドで大久保につけてたし、大久保の圧勝だったと思う」と総括した。

そして「大久保は階級上げなきゃダメでしょ」と階級アップを提言した。「普段10キロぐらい減量してるって言ってたからそれはキツいよね。2.5キロ上げたら減量も楽になるだろうし、まだ成長期だからこの身長なら60キロとか62.5キロでもやれると思うよ」と説明した。