『ホーム・アローン』母親役キャサリン・オハラさんの死因が明らかに
先月末に亡くなった映画『ホーム・アローン』の母親役や、エミー賞を総なめにした『シッツ・クリーク』などで知られる俳優のキャサリン・オハラさんの死因が明らかになった。
【写真】笑顔のキャサリンさんが素敵 マコーレー・カルキンらが思い出の写真とともに追悼
TMZによると、キャサリンさんの死因は「直腸がんに起因する肺塞栓症」であったことが、死亡証明書により明らかになった。
キャサリンさんは現地時間1月30日の早朝、病院に緊急搬送された後、ロサンゼルスの自宅で息を引き取った。これまでの報道によると、同日午前4時48分に、救急隊が呼ばれていたという。所属するCAAは、キャサリンさんが短い闘病の末亡くなったと公表。遺族も声明で、「数多くの賞を獲得した俳優であり、脚本家、コメディアンのキャサリン・オハラが、短い闘病の末、本日ロサンゼルスの自宅で亡くなりました」と述べ、「家族でプライベートな追悼式を行う予定です」と発表していた。
カナダ出身のキャサリンさんは、50年以上にわたるキャリアを通じ、エミー賞やゴールデングローブ賞など数々の賞を受賞した。近年も、『ビートルジュース ビートルジュース』でデリア・ディーツ役を再演したほか、ドラマ『The Last of Us』シーズン2や『ザ・スタジオ』などに出演。『ザ・スタジオ』ではエミー賞コメディ部門助演女優賞にノミネートされていた。
『ホーム・アローン』で共演し、今でも「ママ！」「ベイビー！」と呼び合う関係だったというマコーレーは、インスタグラムにて『ホーム・アローン』の場面写真と、2023年にハリウッド殿堂入りした際に駆け付けてくれたキャサリンさんとの2ショットを公開。「ママ、まだ時間があると思っていた。もっと欲しかった。隣に座りたかった。いろんな話を聞いたけど、もっと伝えたいことがあった。大好きだよ」と綴り、最後は「またね」と彼女を惜しんだ。
【写真】笑顔のキャサリンさんが素敵 マコーレー・カルキンらが思い出の写真とともに追悼
TMZによると、キャサリンさんの死因は「直腸がんに起因する肺塞栓症」であったことが、死亡証明書により明らかになった。
キャサリンさんは現地時間1月30日の早朝、病院に緊急搬送された後、ロサンゼルスの自宅で息を引き取った。これまでの報道によると、同日午前4時48分に、救急隊が呼ばれていたという。所属するCAAは、キャサリンさんが短い闘病の末亡くなったと公表。遺族も声明で、「数多くの賞を獲得した俳優であり、脚本家、コメディアンのキャサリン・オハラが、短い闘病の末、本日ロサンゼルスの自宅で亡くなりました」と述べ、「家族でプライベートな追悼式を行う予定です」と発表していた。
『ホーム・アローン』で共演し、今でも「ママ！」「ベイビー！」と呼び合う関係だったというマコーレーは、インスタグラムにて『ホーム・アローン』の場面写真と、2023年にハリウッド殿堂入りした際に駆け付けてくれたキャサリンさんとの2ショットを公開。「ママ、まだ時間があると思っていた。もっと欲しかった。隣に座りたかった。いろんな話を聞いたけど、もっと伝えたいことがあった。大好きだよ」と綴り、最後は「またね」と彼女を惜しんだ。