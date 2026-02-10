“マエノリ”ことモデルの前田典子が“女子旅”を楽しむ姿を投稿した。

前田は１０日までにインスタグラムを更新。「週末は雪降る中 モモちゃんとまた、プチ旅行 江ノ島神社へ 寒かったけど雪の江ノ島も良かったよ 江ノ島に温泉があって 寒すぎてめちゃ入りたかったわー！初めて江ノ電に乗ったモモちゃんに 極楽寺は最後から二番目の恋のロケ地だよ スラムダンクの踏切がここで 左に見えるのが ＠ｐａｃｉｆｉｃｄｒｉｖｅｉｎ ですとアナウンス」とつづり、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコと江の島を訪れたことを報告。神社の鳥居前や、電車内で撮影した写真をアップした。

「ランチは鎌倉のＢＥＢＥへ ここのチーズが美味（おい）し過ぎ ブッラータ、チーズ盛り合わせ パスタ、しらすピザ、サラダもデザートも全て美味しいＢＥＢＥまた、行きたい プーリアのワインも美味しかったし チーズはお土産に買って帰りました 最後の写真は前夜にモモちゃんが飲んでたガリガリ君サワー 江ノ島名物 Ｋ島くん、ＴＡＫＡちゃんも一緒にずっと喋（しゃべ）ってボケたり突っ込んだり よく食べました 笑いっぱなし。楽しかったー」と続けた。

この投稿にファンから「江ノ島行かれたんですね モモコさんとの仲良しツーショットいいですねぇ〜お二人とも素敵」「マエノリさんオシャレすぎる」「モモコさんとお友達なんですね」「私も行きたくなりました」「鎌倉旅、楽しそう」などの声が寄せられている。