　“マエノリ”ことモデルの前田典子が“女子旅”を楽しむ姿を投稿した。

　前田は１０日までにインスタグラムを更新。「週末は雪降る中　モモちゃんとまた、プチ旅行　江ノ島神社へ　寒かったけど雪の江ノ島も良かったよ　江ノ島に温泉があって　寒すぎてめちゃ入りたかったわー！初めて江ノ電に乗ったモモちゃんに　極楽寺は最後から二番目の恋のロケ地だよ　スラムダンクの踏切がここで　左に見えるのが　＠ｐａｃｉｆｉｃｄｒｉｖｅｉｎ　ですとアナウンス」とつづり、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコと江の島を訪れたことを報告。神社の鳥居前や、電車内で撮影した写真をアップした。

　「ランチは鎌倉のＢＥＢＥへ　ここのチーズが美味（おい）し過ぎ　ブッラータ、チーズ盛り合わせ　パスタ、しらすピザ、サラダもデザートも全て美味しいＢＥＢＥまた、行きたい　プーリアのワインも美味しかったし　チーズはお土産に買って帰りました　最後の写真は前夜にモモちゃんが飲んでたガリガリ君サワー　江ノ島名物　Ｋ島くん、ＴＡＫＡちゃんも一緒にずっと喋（しゃべ）ってボケたり突っ込んだり　よく食べました　笑いっぱなし。楽しかったー」と続けた。

　この投稿にファンから「江ノ島行かれたんですね　モモコさんとの仲良しツーショットいいですねぇ〜お二人とも素敵」「マエノリさんオシャレすぎる」「モモコさんとお友達なんですね」「私も行きたくなりました」「鎌倉旅、楽しそう」などの声が寄せられている。