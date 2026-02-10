ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パークを象徴するハンバーガー・ショップ「メルズ・ドライブイン」では、25周年の“祭り”をより深く楽しめる、特別なアイテムがセットになった限定メニューが登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／メルズ・ドライブイン「プルドポークバーガー 25周年コースターセット」

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：メルズ・ドライブイン

セット内容：プルドポークバーガー、フライドポテト、ソフトドリンク、25周年オリジナルデザイン・コレクタブルコースター（ランダム配布）

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

50年代の古き良きアメリカを象徴するドライブインを再現した「メルズ・ドライブイン」に、このアニバーサリーを記念したスペシャルなセットがラインナップされます。

メインとなるのは、ジューシーな旨みがたまらないボリューム満点の「プルドポークバーガー」

このメニューの最大の注目ポイントは、セット1つにつきランダムで1枚配布される、25周年オリジナルデザインの「コレクタブルコースター」です。

コースターには、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初に人気を博したアトラクションなどがデザインされています。

25年間のパークの歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”というテーマにふさわしい、映画ファンやパークファンにはたまらない限定アイテムです。

イベント期間中のパーク内では、クルーたちが25周年限定のネームタグ装飾やパレードフラッグを活用したアクションでゲストを歓迎します。

さらに、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』が流れると始まる『Discover U!!! タイム』では、ゲストとクルーが一体となって踊り、喜びを分かち合います。

映画のワンシーンのような空間で、懐かしさと新しさが共存する特別なアニバーサリーバーガーを楽しみながら、25周年の熱狂に浸ってください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／メルズ・ドライブイン「プルドポークバーガー 25周年コースターセット」の紹介でした。

