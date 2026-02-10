クリスピー・クリーム・ドーナツに、異なる食感で味わう春のドーナツ3種が新たに登場。

あわせて3種のドーナツとペアリングも楽しめる、春を感じるティードリンク2種も同日より限定販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「食感で味わう春ドーナツ」

販売期間：

ドーナツ：2026年2月25日（水）〜4月上旬頃 ※なくなり次第終了ティードリンク：2026年2月25日（水）〜5月下旬頃 ※なくなり次第終了

販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※一部店舗、催事、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店を除く

アメリカ発のドーナツブランドでありながら、日本でも長く愛され続けるブランドを目指し、アメリカらしさを大切にしながらも日本人の味覚に合わせたメニュー開発も行っている「クリスピー・クリーム・ドーナツ」

「オリジナル・グレーズド」をベースに、さらなるおいしさを追求して2016年に日本で誕生した「ブリュレ グレーズド」シリーズや、2023年に発売し2024年にはレギュラーメニュー化した、国産米粉入りの「Kome-Dough」シリーズなど、日本発のメニューはゲストから高い人気を博しています。

日本上陸20周年という節目に、”食感”のバラエティを求める日本のニーズに応えるべく、米粉に次ぐ“新食感の生地”として「クルーラー生地」を開発、選べる楽しさをさらに拡充。

新開発の「クルーラー生地」は、さっくりとした食感が特徴で、これまでのクリスピー・クリーム・ドーナツにはない「ザクぽろ」の食感が楽しめるドーナツです。

主にパスタに使われるデュラム小麦粉を使用することで非常にサックリした食感になり、頬張る瞬間は「ザクッ」とした食感を感じますが、その奥に「ホロッ」としたやわらかな味わいを感じる“新食感の生地”が完成しました。

また同時に、従来のKome-Doughシリーズの生地もアップデート。

独自の改良を重ね、今までと比較し、よりもっち〜りとした食感になりました☆

新しく登場した“ザクぽろ”食感の「クルーラー生地」に加え、クリスピー・クリーム・ドーナツの特徴である“ふわフワ”のイースト生地、アップデートした”ほわモチ”のKome-Dough（米粉）生地、それぞれの異なる食感を春らしいフレーバーで楽しむ3種をラインナップ。

3種のドーナツに加えて、春を感じるフレーバーのティードリンク2種も同日発売。

「ストロベリー ジャスミンティー ラテ」と「玉露入り煎茶レモネード」がラインナップされます☆

ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー​

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン363円(税込)

「ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー」は、“ザクぽろ”食感が新しい、春らしい味わいのクルーラードーナツ。

クッキーのようなクルーラー生地をホワイトチョコでコーティングし、さらなる食感を楽しめるようピスタチオとバター風味のクランブルがトッピングされています。

生地の食感だけでなくトッピングの食感もダブルで楽しむことができるドーナツです。

スプリング レモネード​

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン363円(税込)

クリスピー・クリーム・ドーナツ自慢のイースト生地をベースに、ドリンクでも人気のフレーバーである「レモネード」をかけ合わせた「スプリング レモネード」

ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、さらに甘酸っぱいレモネード風味ナパージュで包んであります。

ホワイトチョコでラインを描いてその上に角切りのレモンピールをトッピング。

鮮やかなイエローカラーが春らしい見た目も華やかな春限定スイーツです。

Kome-Dough いちごミルク​

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン385円(税込)

よりほわっともっち〜りにアップデートしたKome-Doughの新メニューとして「Kome-Dough いちごミルク」がラインナップ。

国産米粉入りの生地に、バニラクリームと「とちあいか」入りのいちごクリームをダブルで絞り、さらにホワイトチョコでぐるぐるとラインを描いています。

トッピングには真っ赤なフリーズドライストロベリーを添えて、彩りと味わいにアクセントをプラス。

いちごの甘さだけでなく、お米のほのかな甘さも感じるスイートなドーナツです。

※一次原材料として小麦粉は使用しておりませんが、小麦デンプンを使用しています

スプリング ダズン ハーフ（6個）

価格：テイクアウト 1,728円(税込)／イートイン1,760円(税込)

春のおいしさを新しい食感で楽しめるピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー、Kome-Dough いちごミルク、スプリング レモネード。

笑顔が人気のホワイト スマイル、定番のオリジナル・グレーズドの6個入りです。

​スプリング ボックス （3個）

価格：テイクアウト 1,058円(税込)／イートイン1,078円(税込)

春のおいしさをひとりじめできる「​スプリング ボックス （3個）」

新メニューのピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー、Kome-Dough いちごミルク、スプリング レモネードが詰め合わせてあります。

玉露入り煎茶レモネード

価格：テイクアウト 529円(税込)／イートイン 539円(税込)

2025年春に販売し大好評だった「玉露入り煎茶レモネード」がおいしさをそのままに再登場。

熊本県産玉露を加えた国産煎茶（緑茶）の旨みをいかした、すっきりと爽やかな味わいのティーレモネードです。

ストロベリー ジャスミンティー ラテ

価格：テイクアウト 572円(税込)／イートイン 583円(税込)

「ストロベリー ジャスミンティー ラテ」は、かわいらしいピンクの見た目をした、春色のフルーツミルクティー。

華やかな香りのジャスミン茶に果肉入りストロベリーソースとミルクを加え、仕上げにバニラシロップでやさしい香りをプラスしています。

すっきりとしたジャスミン茶と、甘いストロベリーとミルクが混ざり合う、風味豊かな春らしいドリンクです。

新しい食感との出会いや、変わらないおいしさの再発見など、生地の違いが生み出す味わいの楽しさを堪能できる、春らしい限定フレーバー。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2026年2月25日より販売される「食感で味わう春ドーナツ」3種とティードリンクの紹介でした☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

