ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、スタジオ・スターズ・レストランなどでは、25周年の祝祭を彩るスペシャルなドリンクカップがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・ドリンクカップ」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

発売日：2026年3月3日(火)

販売場所：スタジオ・スターズ・レストランなど

25周年のテーマ“Discover U!!!”を掲げ、パーク全体が盛大な“祭り”の熱気に包まれるアニバーサリーイヤー。

その記念すべき年を祝うアイテムとして、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたパークの顔、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーがデザインされた「25周年アニバーサリー・ドリンクカップ」が登場！

カラフルな紙吹雪が舞う中、満面の笑みで25周年をお祝いする二人の姿が描かれた、ハッピーなオーラ全開のデザインです。

さらに、ストローにはユニバーサル・グローブ（地球儀）をモチーフにしたキャップが付いており、細部までこだわりが詰まっています。

パーク内での水分補給も、このカップがあれば特別なイベントの一部として楽しむことができます。

イベント期間中は、25体のピカチュウが登場する『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』や、ゲストとクルーが一体となって盛り上がる『Discover U!!! タイム』など、刺激的なエンターテイメントが目白押しです。

25周年の思い出が詰まったカップを片手に、パークの仲間たちと一緒に“祭り”の興奮を全身で体感してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「25周年アニバーサリー・ドリンクカップ」の紹介でした。

