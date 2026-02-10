タレントの安田美沙子（43）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。8歳長男と5歳次男が歯の矯正を始めたことを明かした。

安田は「たまには私服」と書き出し、「毎日、何を着ようか悩む。寒いからフワフワにしました。オールインワンにしました」と私服姿を公開した。

そして「amは、歯医者へ 次男も、長男も矯正が始まりました。。」と告白。「私も6年間くらいしていた＆今もインビザしてるので、ちゃんと通い出した最近。歯はいのち、ですもんね！」と、自身もマウスピースを使用した矯正を続けていることを明かした。

また「帰ってちょっと風邪気味でしんどかったけど、たくさんの夕飯を。。。シチュー、大根煮物、困った時の冷凍餃子にお世話になりました」と、キッチンの写真もアップ。

「oisixのと、スタッフさんから頂いたラム餃子 パンチのあるものは元気が出ます」と続け、「京都マラソンまであとわずか。じわじわ緊張してきてる 全然仕上がってなーい」と嘆いた。

安田は2014年にデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に長男、20年2月に次男を出産した。