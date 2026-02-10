BTSの日本公式ファンクラブ、アクセス集中で謝罪 日本公演の先行抽選受付の期間延長を発表
BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBサイトが10日に更新され、『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』BTS JAPAN OFFICIAL MOBILE会員先行抽選受付の期間延長および当落結果発表日の変更が発表された。
【写真】除隊後…7人完全体で集合したBTS
「この度、アクセス集中によるサーバー負荷の影響により、BTS JAPAN OFFICIAL MOBILEサイトにアクセスできない事象や、新規登録処理が正常に完了しない事象が発生しておりました」と説明。「ご利用のお客様には多大なるご不便とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
これに伴い、2月10日午後11時59分までだった先行抽選受付を12日午後11時59分まで延長する。抽選結果確認・入金期間は、24日午後11時までとなる。
システム障害は復旧しており、アカウント状況の確認を求めた。また「お申込み日時による当落結果への影響はございません」としている。
【BTS JAPAN OFFICIAL MOBILE会員先行抽選受付】
■変更前
受付期間：2026年2月5日（木）13:00〜2月10日（火）23:59まで
抽選結果確認・入金期間：2026年2月19日（木）11:00〜2月23日（月・祝）23:00まで
■変更後
受付期間：2026年2月5日（木）13:00〜2月12日（木）23:59まで
抽選結果確認・入金期間：2026年2月20日（金）11:00〜2月24日（火）23:00まで
