【高知】「宗田節」とソフトクリームが異色コラボ、道の駅限定その味いかに
高知西部の名産品である「宗田節」（そうだぶし）をご存じだろうか。
高知県土佐清水市で獲ることができる、カツオの仲間であるマルソウダガツオ（めじか）が原料の節のこと。味と香り、うま味が強く、濃厚なコクのある出汁（だし）が特徴だ。料理で使う時は、カツオ節とほぼ同じだが、味がしっかりしているため、プロの料理人に愛用されているという。
その宗田節を使ったスイーツがある。「宗田節ソフトクリーム」だ。土佐清水市にある道の駅、めじかの里にある「宗田節カフェ」などで味わうことができる。
ソフトクリームに、削りたての宗田節と、宗田節パウダーがトッピングされている。この道の駅限定商品である。濃厚なミルクに、濃厚な宗田節。甘さとカツオ節が意外なほど合う。
ほかに、天然塩で人気の「土佐の塩丸」の塩を使ったソフト、高知名産の小夏や文旦を使ったソフトクリームなども。複数人で、カップでシェアして食べ比べても楽しい。
また、ここへ来て見つけたらぜひ味わってほしいのが、「土佐の清水さば」だ。さばのトロといわれ、刺身で味わうことが珍しいサバを、刺身定食で季節限定、数量限定で提供している。
脂が乗って身の引き締まった清水さばは、高知市などよりも、土佐清水港から直送のほうが、鮮度が高くておいしい。特に、旬である冬の時期になると、わざわざ食べに来る人も多い。
■道の駅 めじかの里
住所：高知県土佐清水市三崎西シリソメ671-1
営業時間：道の駅 8:30〜17:30／シーマート土佐清水 8時30分〜17時30分／宗田節カフェ 8時30分〜17時／(ご飯類は9時〜)／レストランみさきキッチン 11時〜17時(OS:16時30分)
定休日：なし
https://mejikanosato.com/
(Written by A. Shikama)
高知県土佐清水市で獲ることができる、カツオの仲間であるマルソウダガツオ（めじか）が原料の節のこと。味と香り、うま味が強く、濃厚なコクのある出汁（だし）が特徴だ。料理で使う時は、カツオ節とほぼ同じだが、味がしっかりしているため、プロの料理人に愛用されているという。
その宗田節を使ったスイーツがある。「宗田節ソフトクリーム」だ。土佐清水市にある道の駅、めじかの里にある「宗田節カフェ」などで味わうことができる。
ほかに、天然塩で人気の「土佐の塩丸」の塩を使ったソフト、高知名産の小夏や文旦を使ったソフトクリームなども。複数人で、カップでシェアして食べ比べても楽しい。
また、ここへ来て見つけたらぜひ味わってほしいのが、「土佐の清水さば」だ。さばのトロといわれ、刺身で味わうことが珍しいサバを、刺身定食で季節限定、数量限定で提供している。
脂が乗って身の引き締まった清水さばは、高知市などよりも、土佐清水港から直送のほうが、鮮度が高くておいしい。特に、旬である冬の時期になると、わざわざ食べに来る人も多い。
■道の駅 めじかの里
住所：高知県土佐清水市三崎西シリソメ671-1
営業時間：道の駅 8:30〜17:30／シーマート土佐清水 8時30分〜17時30分／宗田節カフェ 8時30分〜17時／(ご飯類は9時〜)／レストランみさきキッチン 11時〜17時(OS:16時30分)
定休日：なし
https://mejikanosato.com/
(Written by A. Shikama)