「信じられない。恥ずかしい」と選手層を批判→退場で４試合出場停止…トッテナム指揮官フランク、“説得力を欠く”主将ロメロを語る
トッテナムを率いるトーマス・フランク監督が、渦中のクリスティアン・ロメロについて語った。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。
退団したソン・フンミンに代わり、トッテナム在籍５年目の今季から主将を務めるロメロは、２月１日のマンチェスター・シティ戦後にSNSを更新。選手層にかなり不満を感じているようで「信じられないが、事実だ。恥ずかしいよ。僕らには11人だけしか出場できる選手がいなかった」と思いを綴った。
クラブ批判とも取れるコメントだけに大きな注目を集めたなか、ロメロはなんと次のマンチェスター・ユナイテッド戦で一発退場。今季２度目のレッドカードであり、４試合の出場停止処分を食らってしまった。
ただでさえ薄い選手層。それに、モノを言うリーダーとして、あまりに説得力を欠く振る舞いだ。
フランク監督は２月10日のニューカッスル戦を前に、27歳のアルゼンチン代表DFの能力を認めた上で、改善を求めた。
「私にとって彼はリーダーだ。若いリーダーであり、日々成長している。30歳の頃の自分を例に挙げたことがある。当時は自分が頂点に立っていると思っていたが、リーダーシップや物事の理解度という点では、今の自分には到底及ばなかった。
そして、あれほど情熱と積極性を持ってプレーする選手には、望ましくない出来事も起こり得る。もちろん、彼もそこから学ぶべきだ。今後に向けて学ぶ必要がある」
なお、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニー氏も英公共放送『BBC』でロメロに言及。「あれほど声を上げるなら、それをプレーで証明しないと。彼はそれを果たせていない。こうした発言はフランクへのプレッシャーが増すだけだ。フランクには同情する。疲れているように見えるし、10歳も老けたように見える」と考えを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
退団したソン・フンミンに代わり、トッテナム在籍５年目の今季から主将を務めるロメロは、２月１日のマンチェスター・シティ戦後にSNSを更新。選手層にかなり不満を感じているようで「信じられないが、事実だ。恥ずかしいよ。僕らには11人だけしか出場できる選手がいなかった」と思いを綴った。
ただでさえ薄い選手層。それに、モノを言うリーダーとして、あまりに説得力を欠く振る舞いだ。
フランク監督は２月10日のニューカッスル戦を前に、27歳のアルゼンチン代表DFの能力を認めた上で、改善を求めた。
「私にとって彼はリーダーだ。若いリーダーであり、日々成長している。30歳の頃の自分を例に挙げたことがある。当時は自分が頂点に立っていると思っていたが、リーダーシップや物事の理解度という点では、今の自分には到底及ばなかった。
そして、あれほど情熱と積極性を持ってプレーする選手には、望ましくない出来事も起こり得る。もちろん、彼もそこから学ぶべきだ。今後に向けて学ぶ必要がある」
なお、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニー氏も英公共放送『BBC』でロメロに言及。「あれほど声を上げるなら、それをプレーで証明しないと。彼はそれを果たせていない。こうした発言はフランクへのプレッシャーが増すだけだ。フランクには同情する。疲れているように見えるし、10歳も老けたように見える」と考えを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…