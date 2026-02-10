ニトリグループのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」を展開するNプラスは、1月下旬からニトリネットおよびN＋店舗において、着用することで疲労回復をサポートするリカバリーウェアの販売を開始した。

近年注目を集めるリカバリーウェアは、疲労回復や血行促進を目的とした機能性から関心が高まる一方、価格面では気軽に取り入れづらいという声も多く聞かれる。

N＋ではこうしたニーズに応え、ニトリのリカバリーウェア「Nミラクシリーズ」と同素材を使用しながら、デザイン性を高めたリカバリーウェアを2990円（税込）で展開している。

ニトリだからこその低価格と機能性はそのままに、レディースアパレルブランドとして培ってきたシルエット設計や着用時の美しさをプラスした。





同商品は、一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届出済衣料となっている。原材料繊維に高純度セラミックスを定着させる加工を施すことで、遠赤外線の血行促進作用による疲労回復や筋肉のコリなどの症状を改善する効果が期待できる。

トップスはクルーネックデザインで、ややゆとりのあるシルエットを採用している。裾にはサイドスリットを施し、リラックス感がありながらもすっきりと着用できるデザインに仕上げた。パンツは、腰回りに程よいゆとりを持たせつつ、ヒップから裾にかけてラインを整えたテーパードデザインを採用。ウエストの紐先にはエンドチップをあしらい、さりげないアクセントをプラスしている。

また、抗菌防臭加工（繊維上の匂いの原因菌の増殖を抑制することでいやなニオイの発生を軽減する）や静電気防止加工（衣類のまとわりつきや、パチパチ感を軽減する）を施し、リラックスタイムや睡眠時にも快適な着心地を実現した。仕事や家事、運動後のひとときなど、毎日の暮らしに寄り添うリカバリーウェアとして、ぜひ試してみてほしいという。

［小売価格］各2990円（税込）

［発売日］1月下旬

Nプラス＝https://www.nplus.style

ニトリ＝https://www.nitori.co.jp