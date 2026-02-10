パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、昨今の物価高騰による家計への負担を軽減し、毎日のファッションをより手軽に楽しんでもらうため、999円（税別）という圧倒的な低価格を実現した「999ジーンズ（サンキュージーンズ）」を、2月13日から全国のドン・キホーテ系列店舗とアピタ、ピアゴ（一部店舗を除く）で発売する。

総務省の家計調査（家計収支編）によると、消費支出全体に占める「被服および履物」の割合は、1990年代の約7％から、近年は3％前後まで低下している。食品や光熱費など「選択の余地が少ない支出」が家計を圧迫する中、衣服は「今あるもので済ませる」ことが可能なため、真っ先に節約の対象となりやすい実態がある。同社はこの状況に一石を投じるべく、品質にこだわりつつトレンド取り入れ、かつ消費者への「ありがとう」を価格に反映した「999ジーンズ」を開発した。手に取った瞬間に「これでいい」と感じてもらえる、真に価値ある一着を目指す。



「999ジーンズ」着用イメージ

同社は、デフレ下の2009年10月に690円（税込 当時の消費税率5％）の格安メンズジーンズを発売し、5日間で約3万本を完売するという大きな反響を得た。令和の今、物価高騰という新たな局面において、現代のニーズに合わせたトレンドシルエットを採用した「999ジーンズ」を生活防衛の切り札として投入する。

初回導入は計9万本を用意し、全国493店舗で展開。また、4月には第2弾としてワイドジーンズ、イージージーンズを発売するなど、今後も拡大を予定している。

［小売価格］1099円（税込）

［発売日］2月13日（金）

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス＝https://ppih.co.jp