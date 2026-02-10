

「アロマ香る ダニよけサシェ サボンの香り リラックマ」

白元アースは、衣類の収納空間のダニよけができる「アロマ香るダニよけサシェサボンの香りリラックマ」を2月20日から数量限定で発売する。

「アロマ香るダニよけサシェ」は、衣類の収納空間にかけるだけで、ダニ（屋内塵性ダニ類）を寄せつけにくくする商品とのこと。また、消臭成分配合で、収納空間にこもったニオイ（こもったニオイ＝汗臭・体臭・カビ臭）を消臭する。クローゼットや洋服ダンスのパイプに本体のフックをかけるだけ、引き出しにはそのまま入れるだけで簡単に使用できる。

今回、もっと楽しく衣類・収納空間ケアを行ってもらいたいという思いから、幅広い年齢層に人気のキャラクター「リラックマ」デザインを起用した、数量限定企画品を発売する。パッケージは中の本体が見える仕様で、本体は2個入りで、リラックマ、コリラックマを模ったデザインを採用し、1商品に各1個が入っている。また、天然アロマ成分配合の香料を使用した、やさしく爽やかなサボンの香りが収納空間内にふわっと広がる。

“リラックマ”のかわいいダニ対策商品で収納空間を楽しく演出する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月20日（金）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp