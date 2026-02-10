

「クリスプ サッポロポテト バーベQあじ」

カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、「サッポロポテト バーベQあじ」の味わいを再現した「クリスプ サッポロポテト バーベQあじ」を2月23日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する（4月上旬終売予定）。コンビニエンスストア以外の店舗では、3月16日から数量限定発売する。

カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリスプ」を初めて発売した。2024年3月には包装形態を袋包装にして「クリスプ」としてリニューアル。包材の重量を約8割削減し、省資源化を実現した。また、従来品では筒に入れるためにチップスを整列する必要があったが、袋形態では整列が不要となったことで、味付け方法を改良。味のムラが少なくなり、後味まで楽しめるようになった。昨年10月から、“みつけたら願いが叶う！？「ホシ型クリスプ」”がランダムで入っており、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わった。

今回は、「クリスプ」のターゲット層と近いブランドとして、ロングセラーで幅広い世代に親しまれている「サッポロポテト バーベQあじ」を選定。チキンやビーフの旨味を再現しつつ、「クリスプ」のポテト風味が後味まで楽しめるように仕上げた。「クリスプ」好きの人はもちろん、「サッポロポテト バーベQあじ」が好きな人にも楽しんでもらいたい商品となっている。

「クリスプ」はザクッと食感で、手軽に楽しめる食べごたえのあるマッシュポテトチップス。「クリスプ サッポロポテト バーベQあじ」は、「サッポロポテト バーベQあじ」の肉やスパイスの味を再現することで、チキンやビーフの旨味とポテト風味が楽しめる商品となっている。

マッシュポテトチップスと、ポテトチップスの違いは、「ポテトチップス うすしお味」などのポテトチップスは生のジャガイモをそのままスライスして油で揚げている。対して、マッシュポテトチップスの「クリスプ」は、乾燥したジャガイモをマッシュポテトのように潰してフレーク状にしたものを成型し、油で揚げている。原料や製法が違うため、味や見た目、食感が異なる。また、その製法から成型ポテトチップスとも呼ばれている。

パッケージは、背景色を上下で切り替えることで、コラボレーション感を演出。バイカラーが店頭で目を引くデザインになっている。

［小売価格］140円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：2月23日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：3月16日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp