大塚食品は、「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」を、3月2日から発売する。

「ボンカレー」ならではのおいしさはそのままに、1食分（厚生労働省 健康日本21（第三次） 1日の野菜摂取目標値350gの1／3（生換算））の国産野菜使用、アレルギー物質28品目対応、グルテンフリー、動物性原材料（牛肉・豚肉・鶏肉・卵・乳・はちみつなどの畜産物、魚介類を含む原材料）不使用を同時に実現し、現代人の健康課題や多様な食の課題に対応する。

厚生労働省の調査によると、日本人の野菜摂取量は男女とも全世代で目標値に達しておらず（厚生労働省 令和5年「国民健康・栄養調査」から）、不足しがちな野菜を手軽に補える食品が求められている。また食物アレルギーを持つ人や、さまざまな理由からグルテン（小麦などに含まれるたんぱく質）や動物性食品を控える人など、個々のスタイルに合わせた食事の選択肢も必要とされている。

同社はこれらの多様なニーズを“ひと箱”で解決することを目指し、“いつものボンカレー”として、誰もが安心して同じ食卓を囲める製品の開発を進めた。



「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」

製品特長は、1食分の国産野菜を使用し、ごろっとした具材、野菜の甘みと旨みで、満足感のある味わいに仕上げた。アレルギー物質28品目対応、グルテンフリー、動物性原材料不使用となっている。小麦粉を使わず、常温でも固まりにくい油脂を使用しているため、温めなくてもおいしく食べられる。非常時でも個々の食課題に対応した選択肢になるとともに、辛すぎずクセのない味わいで、幅広い世代の人に利用できる備蓄食として役立つ。

大塚食品は今後も、時代の変化、生活者の価値観の変化に寄り添いながら、豊かな食生活に貢献できる製品を提案していく考え。

［小売価格］405円（税込）

［発売日］3月2日（月）

大塚食品＝https://www.otsukafoods.co.jp