25周年のUSJ、期間限定のグッズ発表 開業当初の人気アイテムが再登場へ スヌーピーの“ポップコーンバケツ”
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は10日、3月31日に開業25周年を迎えるのに伴い登場する期間限定のグッズを発表した。
【画像】ウッディー＆ウィニーが登場！25周年アニバーサリー・ドリンクカップ
USJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年届ける。25周年記念の盛大な“祭り”『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』オリジナルグッズや、映画ファンにはたまらない、『E.T.』『バック・トゥ・ザ・フューチャー 』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』が豪華コラボレーションしたスペシャルグッズが登場する。
開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が、“ランチボックス”として再登場します。さらに、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたウッディー＆ウィニーが、スペシャルドリンクカップになって登場。ストローについたグローブマークのキャップもポイントとなっている。
25周年をお祝いする盛大な“祭り”『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』の開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズを発売する。そして、パレードの高揚感をさらに引き上げるアイテムとして、25周年のテーマ“Discover U!!!”がデザインされた「パレードフラッグ」もラインナップ。
25周年のテーマ“Discover U!!!”を表現した、超カラフルなアイテムやファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオンや、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティの「ぬいぐるみ」、「マスコットキーチェーン」などが誕生。ほかにも、25周年を祝福するためにパークの仲間たちが大集合したグッズも新登場する。
パーク開業当初に人気を博したアトラクション『E.T』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』『ジュラシック・パーク』がコラボレーションしたオリジナルグッズが登場する。当時を懐かしむようなヴィンテージ加工を施した「Tシャツ」や、映画フィルムをモチーフにした25周年バージョンとして復刻する「アソートクッキー」など、今年ならではのオリジナルグッズが展開される。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC （C） 2026 SANRIO CO., LTD.
Shrek （C） 2026 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
