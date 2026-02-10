ミラノ・コルティナ五輪は９日までの競技を終え、チームジャパンは金２、銀２、銅３の計７つのメダルを獲得している。獲得個数７は、自国開催で計９個のイタリア（金１、銀２、銅６）に次ぐ２番手。金メダル総数が優先される「メダルランキング」では、ノルウェー（金３、銀１、銅２）、スイス（金３、銀１、銅１）に次ぐ３位につけている。

１０日も注目競技が続々と行われる。

【スキージャンプ】

混合団体ノーマルヒルで、日本はメダル獲得を目指す。前回北京五輪では高梨沙羅がスーツ違反の失格で号泣。チームは４位だった。競技後、高梨はインスタグラムに「日本チームみんなのメダルのチャンスを奪ってしまった」「私の失格のせいでみんなの人生を変えてしまった」などと投稿。引退も示唆するほど憔悴（しょうすい）していた。今大会では、女子ノーマルヒル銅メダルの丸山希、男子ノーマルヒル銅メダルの二階堂蓮、２２年北京五輪をともに戦った小林陵侑とともに、高梨が雪辱の舞台に挑む。

【フィギュアスケート】

男子のショートプログラム（ＳＰ）が行われ、北京五輪銀メダルで団体ＳＰに出場した鍵山優真、同フリーに出場した佐藤駿が登場。８日の表彰式で選手のスケートシューズのエッジの刃がこぼれるアクシデントが発生しており影響が懸念されるが、応援席から声をからした三浦佳生とともに個人種目でのメダル獲得に挑む。

【アイスホッケー女子】

「スマイルジャパン」は１次リーグ最終戦で強豪のスウェーデンと対戦。Ｂ組の日本は３戦を終えて現在４位。決勝トーナメント進出のためには勝利が絶対条件だ。

【フリースタイルスキー】

モーグル予選は男子に前回銅の堀島行真ら４選手が登場。堀島は拠点のノルウェー・オスロから会場のリビーニョ入りし、好調を維持している。

【ショートトラック】

男子１０００メートル予選に宮田将吾が挑む。混合リレーでは、日本初の表彰台を目指す。