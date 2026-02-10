【ディーン＆デルーカ】刺繍入り「オーガンジーバッグ」発売、仏ブランドと限定コラボ

食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）」は、2月17日午前11時から、公式オンラインストア限定で「オーガンジーバッグ」2種を発売する。価格はいずれも8,140円（税込）。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

今回の商品は、パリ1区にブティックを構えるブランド「Brigitte Tanaka（ブリジットタナカ）」とのコラボレーションによるものだ。

【この記事のすべての画像(9点)を見る】DEAN & DELUCA 1号店をモチーフにした刺繍柄の「オーガンジーバッグ SOHO」など

「オーガンジーバッグ」は、透け感のあるオーガンジー生地に繊細な刺繍を施したエコバッグ。デザインは2種類で、1977年に「DEAN & DELUCA」の1号店として誕生した「ニューヨーク・ソーホーの店舗」をモチーフにしたものと、同ブランドのルーツである「地中海食材」をテーマにした柄を用意している。

「DEAN & DELUCA」1号店 ニューヨーク・ソーホーの店舗

バッグは折りたたむと、内側に備えた小さなポケットにコンパクトに収納できる仕様。オーガンジー生地は適度なハリがあり、繊細な印象ながらも丈夫で、日常使いにも適した実用性を備えている。

サイズは、高さ55.5センチ（持ち手部分18センチ）×幅28センチ×マチ14センチ。素材は、バッグ本体がナイロン100％、刺繍部分がポリエステル100％。

コラボレーション相手の「Brigitte Tanaka（ブリジットタナカ）」は、フランス人のブリジット・ジラウディ氏と、日本人のチエコ・タナカ氏によるデュオブランド。パリ1区で、アンティークとコンテンポラリーを融合させた世界観のブティックを展開している。

今回のコラボバッグは、同ブランドのシグネチャーアイテムである「オーガンジーバッグ」に、DEAN & DELUCAの歴史やルーツを落とし込んだ特別仕様となっている。

■DEAN & DELUCA「Brigitte Tanakaとつくった オーガンジーバッグ」特集ページ