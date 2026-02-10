「チョコくれ」アピールがウザい！バレンタイン直前の発言８パターン
もうすぐバレンタイン！ しかし「チョコの催促」と受け取られるような態度のせいで、女性から敬遠されてしまうことがあったとしたら不本意です。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に聞いた「『ウザい』と感じるチョコを催促する発言」についてご紹介します。
【１】「手作りじゃなくてもいいよ」など、耳を疑うほど尊大な発言
「もらえる」と思い込んでいるだけならまだしも、「『無理に手作りしなくてもいいから』と言われ、耳を疑った」（３０代女性）などと、とことん図々しい思考回路を持つ男性も存在するようです。あくまで「もらう立場」だという謙虚さを忘れないようにしましょう。
【２】「ホワイトデーのお返しは何がいい？」など、「チョコをもらう前提」の発言
「ちょっと待って！ チョコあげるなんていつ言った？」（１０代女性）とツッコミが入るだけでなく、「妄想をふくらませるのはやめて！」（２０代女性）と迷惑がられてしまっては、ふたりの間に溝が深まるばかりなので、先走るのは禁物です。
【３】「チョコは何個用意するの？」など、さぐりを入れるような発言
「誰に渡すかとか何個買ったかとか、聞き出そうとした時点で警戒する」（１０代女性）、「『予算いくら？』って、アンタに答える義理はない」（２０代女性）などと、つまらないさぐりを入れることで、チョコはおろか友人関係にもヒビが入りかねないので、注意が必要です。
【４】「渡す相手がいないなら、もらってあげてもいいよ」など、上から目線で催促する発言
「照れ隠しなのかもしれないが、軽んじられている気がする」（２０代女性）とネガティブに受け取られたり、「っていうか何様？」（２０代女性）と女性をキレさせてしまうことも考えられるので、受け止め方しだいで解釈が異なりそうな表現は控えたほうがいいでしょう。
【５】「俺、わりと甘いものが好きなんだよね」など、遠まわしにアピールする発言
「さすがに『チョコがほしいんだな』とわかるけど…」（２０代女性）、「察してチャンには、気付かないふりをする」（２０代女性）というように、バレンタインに直接触れず、遠まわしにおねだりするようなやり方は、女性にとって心地のいいものではなさそうです。
【６】「ビターよりもミルクが好き」など、一方的に好みを指定する発言
「彼氏でもないのにリクエストって…」（１０代女性）というように、一方的にチョコの好みを指定されて、呆気に取られた経験のある女性は多いようです。「あつかましい！」（２０代女性）と怒らせてしまっては元も子もないので、お願いごとは慎重に伝えましょう。
【７】「たくさんもらっても困るんだよね」など、「もらって当然」というニュアンスの発言
「『去年は２０個を越えた』と自慢されても、わたしには関係ない！」（１０代女性）と突っぱねられる女性ならまだしも、「『みんながくれる』と強調されると、自分だけあげないわけには…と悩む」（２０代女性）などと当惑させてしまっては気の毒です。
【８】「どんなチョコくれるの？」と、勝手に期待するような発言
「ワクワクしている人はスルーしづらい」（２０代女性）というように、何の疑いもなく期待されると、女性はチョコを渡さざるを得なくなってしまいます。「先手を打って要求してるの？」（２０代女性）と不愉快がられることもあるので、言い方には気をつけましょう。
男性のタイプによって、ほかにも「『ウザい』と感じる発言」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
