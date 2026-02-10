川崎麻世「妻と2日連チャン」 夫婦で寿司屋満喫ショットに反響「素敵なご夫婦」「らぶらぶ最高」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が9日、「妻と2日連チャン」と題しブログを更新。21歳下で料理研究家の妻・花音さんと寿司店を訪れた様子を公開した。
【写真】「素敵なご夫婦」「らぶらぶ最高」妻・花音さんと寿司屋を満喫する川崎麻世
麻世は「この土日の夜は妻と２日連チャンで寿司屋に行って来ました」と報告。「ここの寿司屋はご近所さん達が集まり地域の情報が聞けるから楽しい」と店の雰囲気を紹介し、寿司の写真を複数枚アップ。さらに「そして昨日は電車に乗って週一は通う寿司屋」と、別の寿司店を訪れたことも明かしている。
写真では、数々の寿司のほか、店内で花音さんと寄り添う夫婦ショットも複数枚披露。「友達夫妻もご両親も大好きなお店だ」とし、「ほんと俺達寿司好きで皆んな大満足でスシね」と、充実した時間を振り返った。最後には「友達の奥様と妻は好きな物が似てるし日本酒も大好きでおちょこを片手に幸せそうな顔をしてます」と記し、「そして仲良しチームのお宅にお邪魔して笑顔溢れる素敵な雪の夜でした」と花音さんや友人らとテーブルを囲むショットを添えて締めくくっている。
コメント欄には「いつもお二人幸せいっぱいですね」「らぶらぶ最高に仲良く素晴らしい」「素敵なご夫婦ショットですね」などの声が寄せられている。
