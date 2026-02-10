元「猿岩石」で俳優の森脇和成（51）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。現在の生活について明かした。

この日は「電波少年」シリーズや「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」などを手掛けた“Tプロデューサー”“T部長”こと、元日本テレビの土屋敏男氏とともに出演。有吉弘行と森脇の猿岩石は土屋氏が手掛けた「進め！電波少年」での香港からロンドンまで約2万kmをヒッチハイクで旅する企画がきっかけで大ブレーク。帰国後、「白い雲のように」でミリオンヒットを記録するなど社会現象となるも、2004年にコンビは解散した。

森脇はコンビ解散を機に芸能界を引退。解散時は「重荷になっている」とも感じていたといい、「（身を）引きました。これ以上やっていたら大ゲンカになったりとか、よくはならないなと思って。僕はそこまで元々執着心がないんで、僕は楽しいほう楽しいほうにいっちゃうので」と説明。引退後は「僕、飲食店やってました。六本木で飲み屋さんをやって」としつつ、その後、「結婚して、サラリーマンになって、離婚したんで芸能界に戻ったんですよ」と明かした。

芸能界に復帰したのは「お笑いのコントだったり、お芝居のお仕事だったりっていうのがやっぱり楽しいな、これ好きだなって思っていた」といい、「復帰するときは役者として、お芝居ちょっと突き詰めてみようかなと思って今、一生懸命やってる」と話した。

現在について「貧乏じゃないです、別に。自分の好きなことだけやって、普通に食えりゃ幸せかなと思いますよね」と森脇。「お芝居とか、普通に飲食でも働いてますし。普通の営業とかもしてますから。本当の近い知り合いのイベントとか出させてもらったりとか。そういうので、普通ぐらいにはもらってますよ」とした。