【全店】茶バー期間限定ドリンク！甘くてほろ苦い味わいがこの時期にぴったり！
日本生まれの老舗タピオカ専門店「パールレディ」の姉妹ブランド「CHA BAR」。お茶やタピオカが好きな方にも人気のお茶とタピオカの専門店です。茶バーのトッピングは、タピオカや白玉が有名ですが、今回登場している期間限定メニュー「クッキー&クリーム」は、トッピングにも仲間入りしているのはご存じでしたか？早速いただいてきましたのでご紹介します。
ゴクゴク飲めちゃう！デザートドリンク
1月21日から登場している「クッキー&クリーム」は、「クッキー&クリームショコラミルクティー」と「クッキー&クリームショコラいちごミルク」の2種類です。
たっぷりのホイップとビターなクッキー
ドリンクの上にたっぷりのホイップクリームとカカオクッキーをトッピング！最初はザクザク食感。ホイップクリームとドリンクになじむとしっとり。食感の変化を楽しめるデザート感覚でいただけるドリンクです。
バレンタインシーズンにぴったり
クッキー&クリームショコラミルクティー価格:580(税込)
香り高いセイロン紅茶ミルクティーに、濃厚なショコラシロップを加え、トップにホイップクリームとカカオクッキー！トッピングは白玉、有料トッピングでタピオカも入れていただきました。
茶バー自慢のセイロン紅茶ミルクティーに、コクのあるショコラシロップが絶妙にマッチ。甘いホイップクリームにカカオクッキーのほろ苦さがとても良いアクセントになっています。セイロン紅茶のほどよい渋味が甘さをさっぱりさせてくれる印象でした。一気に飲めてしまうおいしさです。
クッキー&クリームショコラいちごミルク価格:630(税込)
いちごミルクに、ショコラシロップを合わせ、トップはホイップクリームとカカオクッキー！見た目も華やかなドリンクです。トッピングは白玉にしていただきました。
甘酸っぱいいちごとショコラミルク、絶対においしい組み合わせです。クッキーのほろ苦さがアクセントになり、アポロのような大人の味わいを楽しめました。
※こちらのメニューは甘さの調整は不可です
クッキー&クリームが限定トッピングに
たっぷりいちごミルク価格:530円(税込)
クッキー&クリームは、限定トッピングで、他ドリンクにも追加が可能。茶バーメニューに300円ミルクティーがあるのですが、そちら以外はどのドリンクにも追加が可能だそうです。
人気のレギュラーメニュー「たっぷりいちごミルク」に、トッピングは白玉、有料トッピングでクッキー&クリームとタピオカを追加していただきました。
いちごとホイップクリームで、ショートケーキを思わせる味わい！そこにクッキーが加わると、まさに飲むいちごタルト！公式でもおすすめされているかわいいドリンクでした♡
どのドリンクにも白玉を追加しているのですが、白玉を追加すると飲むいちご大福、チョコ大福のような味わいになるので、個人的にトッピングは白玉がおすすめです。
いかがでしたか？期間限定のクッキー&クリームは、ミルク系のドリンクは特に合うと思います。お好きなドリンクに追加して、この期間でしか味わえないカスタマイズを楽しまれてみてはいかがでしょうか。
CHA BAR
クッキー&クリーム販売期間:2026年1月21から2月下旬まで(売り切れ次第終了)
販売店舗:CHA BAR全店
営業時間:店舗により異なるため公式サイトをご確認ください