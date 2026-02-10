ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ結成１５周年記念ワールドツアー、エンタメに振り切った輝き

昨年発表したアルバム「ＭＥＴＡＬ ＦＯＲＴＨ」が、メンバー全員日本人のグループとしては初めて全米総合アルバムチャート（Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２００）でトップ１０入りを果たした３人組のメタルダンスユニット。

結成１５周年を記念したワールドツアーの一環だ。

会場中央に設置されたステージに登場した３人。腕利きバンドの生演奏にのって息の合ったダンスを繰り広げ、ＳＵ―ＭＥＴＡＬ＝写真中央＝が凜（りん）とした歌唱を聴かせる。あれだけテンポの速い曲に合わせて踊り、走り回っても疲れ一つ見せず、表情も崩さない。彼女たちの高いプロ意識が観客の没入感を支えていた。

アリーナのスタンディング席では観客が円を描くように走り回り、万単位の観客がリズムに合わせて激しく頭を振る姿は、もはや芸術的ですらあった。

最新アルバムを全曲演奏した前半は、低音をきかせヒップホップ調に攻める「Ｋ×Ａ×Ｗ×Ａ×Ｉ×Ｉ」、いかにもヘビーメタルの保守本流といった技巧を凝らした演奏とメロディアスな歌が交錯する「Ｗｈｉｔｅ Ｆｌａｍｅ ―白炎―」が印象深い。個々の楽曲は３人のパフォーマンスを可視化してこそ成立する感があり、その意味では、ライブこそがアルバムの完成形とも言えそうだ。

後半は、アイドルらしさを残した初期の曲「ド・キ・ド・キ☆モーニング」、世界的な飛躍につながった「ギミチョコ！！」と代表曲を矢継ぎ早に披露していく。ＭＯＡＭＥＴＡＬ＝同左＝のダンスのキレ、ＭＯＭＯＭＥＴＡＬ＝同右＝の“デス声”と、各自の個性も際立つ。和のテイストを交えた音楽と「メタルの神、キツネ様のお導き」といった物語性がかみ合い、１５年の活動の集大成のようなパフォーマンスになった。

日本の音楽が世界に打って出るために必要なものは何か。エンターテインメントに振り切った彼女たちのパフォーマンスは、その答えの一つだろう。（鶴田裕介）

――１月１１日、さいたまスーパーアリーナ。