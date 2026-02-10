10日、県は新潟空港と韓国の仁川空港を結ぶ「新潟ーソウル線」を、6月から毎日運航とすることを発表しました。毎日運航となるのは2014年12月以来、11年半ぶりとなります。



県空港課によりますと現在、火・木・土曜の週3便の運航ダイヤですが、ことし6月1日からは月・水・金・日曜の運航ダイヤが追加となります（詳しい運行ダイヤは本記事末）。



「新潟ーソウル線」は長らく週7運行が続いていまいたが、日韓の政治情勢の悪化などにより利用客が減少した結果、2014年12月に週5便に減便。その後も週3～5便の運航を繰り返していましたが、コロナ禍となった2020年3月から2023年10月には運休。以降は現在のダイヤである週3運航を続けていました。





2024年度のソウル線搭乗率は78.8％、利用者数は3万7千人以上と、新潟空港で就航している他の国際線に比べ利用状況が良かったことなどから、県が大韓航空に増便をオファー。韓国からのインバウンド客の利用率も高かったことから、2025年8月には花角知事も直接大韓航空側に増便を求めていました。県空港課は、航空会社や旅行会社とのプロモーションなども拡充することで「路線の安定化に向けて、利用促進に取り組んでいきたい」としています。また今年3月29日からは、現在の「新潟ーソウル線」の航空機であるボーイングB737-8（158席）から、エアバスA321neo（182席）に変更となり機材の大型化も予定されています。【運航ダイヤ】火・木・土曜新潟（12：50発）→ 仁川（15：05着）仁川（ 9：40発）→ 新潟（11：45着）【追加される運航ダイヤ】月・水・金・日曜（6月1日以降）新潟（20：20発）→ 仁川（22：40着）仁川（17：10発）→ 新潟（19：20着）