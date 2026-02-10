トミカのコースを走るミニカーが、なぜか途中でストップ。その理由は、なんと“猫のお腹”でした…。



【写真】車が止まるたび、猫さんのお腹の肉をそっと持ち上げる息子くん

Instagramに投稿された動画「息子のトミカに興味津々、お腹の肉でトミカ止めちゃうナギくん」が、「可愛すぎる」「癒やされる」と話題を集めています。



投稿したのは、猫のはくくん・なぎくんと暮らす「HAKU NAGI」さん（@haku.nagi）。動画には、トミカの自動コースの真ん中に、どっしりと座り込む猫・なぎくんの姿が映し出されていました。



トミカのコース中央に、どっしり座り込む猫

動画では、息子さんが遊んでいたトミカのコースの途中に、なぎくんがすっぽりと収まるように座り込み、ミニカーの進行を完全にブロック。



車はお腹にぶつかって止まり、もはや“関所”状態。それでもなぎくんは微動だにせず、涼しい顔でその場に居座り続けます。



「車こないなって待ってる感ある」

「猫様の貫禄すごい」

「癒やされすぎる」



なぎくんの様子にいろんな声が多数寄せられました。



「何を思ったのか、真ん中へ移動して座りました」

当時の状況について、飼い主さんはこう振り返ります。



「いつもは側で不思議そうに眺めているだけなんですが、この時は何を思ったのか、コースの真ん中へ移動して座りました」



普段から息子さんがトミカで遊び始めると、そばへ寄ってくるというなぎくん。特に、車が登っていく動きが不思議で気になる様子なのだそうです。



兄弟猫のはくくんは、キャットタワーでお昼寝中

なお、動画の中で名前が出てくる“はくくん”は息子さんではなく、なぎくんの兄弟猫。はくくんとなぎくんは、同じ日に生まれた兄弟で、現在3歳です。



この日、はくくんはというと…「キャットタワーでお昼寝中でした」と飼い主さん。性格は、はくくんがお兄ちゃん気質、なぎくんが弟気質。とても仲良しで、いつも一緒に過ごしているそうです。



車がつかえるたびに“お腹を持ち上げる”息子

そして、もうひとつ注目を集めたのが、2歳の息子さんの反応。



トミカがなぎくんのお腹で止まるたび、怒ることなく、そっと“お腹のお肉”を持ち上げて車を通してあげていたのです。



「しばらくの間、この隙間で車を見ていました。息子も車がつかえる度に、お肉を持ち上げていました（笑）」



猫にもおもちゃにも優しい、そんな微笑ましいやりとりに、

「息子さんが優しすぎる」

「癒やし空間すぎる」

と感動する声も多く寄せられました。



「可愛すぎるし、なぎらしくて愛おしかった」

この光景を見たときの気持ちについて、飼い主さんはこう語ります。



「可愛すぎるし、おもしろすぎるし、なぎらしくて愛おしかったです」



猫のお腹がトミカを止め、子どもがそっと持ち上げる。そんな何気ない日常の一コマが、多くの人の心を和ませた今回の投稿。



“トミカの関所”として君臨するなぎくんは、今日もきっと、マイペースにお腹で世界を止めているのかもしれません。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）