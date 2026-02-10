¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ì¥¢¡×70ºÐ¡¢ÂçÃÏ¿¿±ûàÌ¾Á°Æþ¤ê¥·¡¼¥ëÄ¢á¤Ë¡ÖÃæ¤òÇÁ¤¤¤Æ¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤ª¥³¥á¤Î¥·¡¼¥ë¡Ä¡×¤ÎÀ¼¡¡Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬¾Ò²ð
¡Ö¤Í¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ª¡×Ì¾Á°Æþ¤ê¡ª¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤«¤é¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î½÷Í¥¡¦ÂçÃÏ¿¿±û(70)¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò(52)¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢ÂçÃÏ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦Ä¹ßÀ¤Í¤ë(27)¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÖÂçÃÏ¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¡¡¤Þ¤ª¤Ã¤Á¤«¤ï¤¤¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¼«¿È¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤È¡¢¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤ª¤Ã¤Á¡×¤È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÂçÃÏ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ª¡×¤È¥·¡¼¥ë¤ÇÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¥³¥á¥·¡¼¥ë¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶¦±é¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ(27)¡¢¹â¶¶¹î¼Â(64)¡¢ÂçÃÏ¡¢¾¾Åè¡¢Ä¹ßÀ¡¢ÀéÍÕÍºÂç(36)¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¥·¡¼¥ë¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤ª¥³¥á¤Î¥·¡¼¥ë²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ì¥¢¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¥·¡¼¥ëÄ¢¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¤¤Æ¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¥·¡¼¥ëÄ¢ÂÐÀï¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂçÎ®¹Ô¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ä¹ßÀ¤Ï1·î28Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤ª¥³¥á¤Î½÷¤Î¸½¾ì¤Ç¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÃÏ¤ä¹â¶¶¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£