ラグビー7人制女子の国際大会「ナナイロカップ北九州」が3月20、21日、北九州市のミクニワールドスタジアム北九州で行われる。入場無料。

九州を中心とするシニアカテゴリーの女子選手の技術向上と交流、ファン層拡大が目的で、5回目の今年は国内外12チームが激突する。

昨年初優勝を果たした地元福岡の強豪、ナナイロプリズム福岡や、王座奪還を狙うながとブルーエンジェルス（山口）、日本代表を目指す若手選手で構成する強化チーム「女子SDS/シニアアカデミー」など国内10チームが出場。海外からはニュージーランドの「Ratana Wāhine Rugby」とアジア選抜の「アジアンバーバリアンズ」の海外勢2チームが出場する。

試合は7分ハーフで行われ、予選リーグと決勝トーナメントで順位を争う。初日は正午、2日目は午前9時30分キックオフ。

詳細は大会の公式サイト（https://nanairo−lab.com/）で紹介している。

前回大会で相手からボールを奪い、前進するナナイロプリズム福岡の中村知春

参加チーム

・ながとブルーエンジェルス

・YOKOHAMA TKM

・ナナイロプリズム福岡

・自衛隊体育学校PTS

・女子SDS/シニアアカデミー

・追手門学院大学女子ラグビー部 VENUS

・日本経済大学女子ラグビー部 AMATERUS

・早稲田大学ラグビー蹴球部 女子部

・アザレア・セブン

・神戸ファストジャイロ

・Ratana Wāhine Rugby （ニュージーランド）

・アジアンバーバリアンズ （オールスター）