TRICERATOPSÏÂÅÄ¾§¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÎÁÍý°¦¹¥²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß(78)¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹ÃË¤Î¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¿Æ»Ò¤Î¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ÈTV½é¶¦±é¡£¤Ï¡Á¤¤¡ª»ä¤¿¤Á¿Æ»Ò¤Ç¤·¤¿¾Ð¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¾§¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¿ô½½Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªµö¤·¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¡¾Ð¡×¤ÈX¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)½Ð±é»þ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTRICERATOPS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÏÂÅÄ¾§(50)¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¹õÌøÅ°»Ò(92)¤ò°Ï¤à·Á¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡µ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ì¥ß¤µ¤ó¤âÏÂÅÄ¾§¤µ¤ó¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÃý¤êÊý¤Ï´°Á´¤Ë¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ê¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö½é¶¦±é¤Ê¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£