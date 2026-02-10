米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。夫で俳優のイ・ワンと米国西海岸を旅行中だが、今回はカリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランド・リゾートで撮影した写真や動画を投稿した。
【写真】ミニーマウスのカチューシャをつけて満面の笑みのイ・ボミ
1枚目は幻想的にライトアップされた「眠れる森の美女の城」を背景に、黒のVネックにえんじ色のカーディガンを羽織ったボミの姿。2枚目はグーフィーのファンキャップを被ったワンに寄り添いながら、その城を見つめる後ろ姿の仲良し2ショットを披露した。その他にも、ミニーマウスのカチューシャをつけて、色鮮やかにライトアップされた「ミッキーのファンウィール（観覧車）」を指さすボミの姿や、ミッキーマウスが舵を取る蒸気船のアトラクション、ミッキーの合図で次々に花火があがるステージなど、楽しさが詰まった写真や動画が続いた。この動画を見た日韓のファンは「わぁ〜い!! ディズニーだあー 良いなぁ」「ボミちゃん幸せそう」「たのしんでますね」などのコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
