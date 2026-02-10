工藤静香「朝食に最高です！」、“レンチン”で完成の手作りパンレシピを紹介 材料を混ぜる→電子レンジで簡単「ふわふわで美味しそう〜」「いろんな味でやってみたい」
歌手の工藤静香（55）が9日、自身のインスタグラムを更新。「朝食に、ブロッコリーチーズパン！」とつづり、電子レンジで手軽に作れる“ブロッコリーチーズパン”を披露した。
【動画・写真】「朝食に最高です！」工藤静香が紹介する“レンチン”で完成の手作りパンレシピ
工藤は「これは洗い物も出なくて楽です。耐熱容器に入れて、レンジでチン 朝食に最高です！」と手順を紹介。投稿では、ブロッコリーが練り込まれたパンの断面や、パンにおかずを添えた朝の食卓の写真も披露している。
続けて「今度は、ばばちゃんのリクエストで黒糖たっぷりパンします」と予告すると、次の投稿では「ばばちゃんが作り方を知りたいとのことで」と動画を添えてその“作り方”についても解説。
「デザートから食事、パンまでベースを覚えれば、何でも自由自在に作れると思います！」と話し、パンの“ベース”の作り方について「基本は、卵を1つ入れた計量カップで100になるまでの水分豆乳や食事パンの場合、スープの素などでもいいと思います。そして、お米カップ80g！八分目の全粒粉や米粉、小さじ半分のアルミニウムフリーベーキングパウダーこれがベースです」と説明した。
上記の材料を全部混ぜたら、電子レンジへ。「ラップであれば軽く、蓋ならホゲッと様子を見ながら、600ワットで3分から4分！簡単にお見せするのに、140度耐熱の容器で作りましたが、耐熱ガラスの容器の小さいので作るのも形が丸くて良いです！野菜を入れるときは、調理をした後の野菜を入れると良いと思います！」と紹介している。
コメント欄には「静香さん チーズパン美味しそう」「ブロッコリーチーズパン耐熱容器でお手軽良いですね」「ふわふわで美味しそう〜」「動画わかりやすい」「いろんな味でやってみたい」「お母様と楽しそうでいいなぁ〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
