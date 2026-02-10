『赤身ビーフステーキ　約100グラム』

　すかいらーくレストランツが運営するガストでは、12日よりグランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始する。

■希少赤身の「999円（税込1099円）ステーキ」が復活
『赤身ビーフステーキ　約100グラム』1099円

一貫した自社サプライチェーンにより、値打ち価格での提供に至った。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわった、同店自慢のステーキ。前回販売時は数量限定だったが、多くの反響により、今回グランドメニューとして再販する。

『赤身ビーフステーキ 約100g＆海老フライ・カキフライ』1484円

『赤身ビーフステーキ 約100g＆若鶏スパイス焼き』1374円

■満足！ランチメニュー

平日ランチが大幅リニューアル。“グランドメニューの単品価格そのまま”で、セットは「実質0円」で楽しめる。※平日午前10時30分〜午後5時限定（土日祝を除く）

【メニュー 一例】
『赤身ビーフステーキ 約100グラムランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）1099円　※ライスは大盛り無料

『チーズINハンバーグランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）714〜824円　※ライスは大盛り無料

『粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）879〜989円　※ライスは大盛り無料

『チキテキスパイス焼きランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）824〜989円　※ライスは大盛り無料

『明太クリームカルボナーラランチ』（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）824〜989円

『こく旨ミートソースランチ』（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）604〜879円

■サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に

アルコール5種＆ノンアルコールドリンク4種が終日一律219円で登場。

■「サラダ」メニューラインアップ強化
新トッピングでカスタム自在。新作も登場し、1人前からシェアサイズまでが豊富にそろうラインアップへ進化。

『ゴロゴロ野菜サラダ[1人前]』274〜329円

『彩りグリル野菜』439〜494円

『トマトのグリーンサラダ』219〜274円

■新作5品！食後にもぴったり、手頃価格の「小さめデザート」が充実
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供

『フルーツヨーグルトソフト』439円

『あんこソフト』329円

『マロンソフト』329円

『モンブランONガトーショコラ』549円

■「セットドリンクバー」が値打ち価格にリニューアル
旧価格（290〜390円）から新価格（250円）に変更。最大100円以上の値下げ。

■果肉入りフルーツサワー3種が新登場
ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーを気軽に楽しめる。

『たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー』
『Veryベリーサワー』
『果肉たっぷり！グレフルサワー』

全て329円

※価格は全て税込