ガスト、グランドメニューを大幅リニューアル 希少赤身の『1099円ステーキ』が待望の復活＆ランチセットが“メインの価格そのまま”に
すかいらーくレストランツが運営するガストでは、12日よりグランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始する。
【写真】お得に満足感！ステーキも楽しめるグリルメニューランチ
■希少赤身の「999円（税込1099円）ステーキ」が復活
『赤身ビーフステーキ 約100グラム』1099円
一貫した自社サプライチェーンにより、値打ち価格での提供に至った。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわった、同店自慢のステーキ。前回販売時は数量限定だったが、多くの反響により、今回グランドメニューとして再販する。
『赤身ビーフステーキ 約100g＆海老フライ・カキフライ』1484円
『赤身ビーフステーキ 約100g＆若鶏スパイス焼き』1374円
■満足！ランチメニュー
平日ランチが大幅リニューアル。“グランドメニューの単品価格そのまま”で、セットは「実質0円」で楽しめる。※平日午前10時30分〜午後5時限定（土日祝を除く）
【メニュー 一例】
『赤身ビーフステーキ 約100グラムランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）1099円 ※ライスは大盛り無料
『チーズINハンバーグランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）714〜824円 ※ライスは大盛り無料
『粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）879〜989円 ※ライスは大盛り無料
『チキテキスパイス焼きランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）824〜989円 ※ライスは大盛り無料
『明太クリームカルボナーラランチ』（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）824〜989円
『こく旨ミートソースランチ』（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）604〜879円
■サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に
アルコール5種＆ノンアルコールドリンク4種が終日一律219円で登場。
■「サラダ」メニューラインアップ強化
新トッピングでカスタム自在。新作も登場し、1人前からシェアサイズまでが豊富にそろうラインアップへ進化。
『ゴロゴロ野菜サラダ[1人前]』274〜329円
『彩りグリル野菜』439〜494円
『トマトのグリーンサラダ』219〜274円
■新作5品！食後にもぴったり、手頃価格の「小さめデザート」が充実
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供
『フルーツヨーグルトソフト』439円
『あんこソフト』329円
『マロンソフト』329円
『モンブランONガトーショコラ』549円
■「セットドリンクバー」が値打ち価格にリニューアル
旧価格（290〜390円）から新価格（250円）に変更。最大100円以上の値下げ。
■果肉入りフルーツサワー3種が新登場
ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーを気軽に楽しめる。
『たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー』
『Veryベリーサワー』
『果肉たっぷり！グレフルサワー』
全て329円
※価格は全て税込
【写真】お得に満足感！ステーキも楽しめるグリルメニューランチ
■希少赤身の「999円（税込1099円）ステーキ」が復活
『赤身ビーフステーキ 約100グラム』1099円
一貫した自社サプライチェーンにより、値打ち価格での提供に至った。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわった、同店自慢のステーキ。前回販売時は数量限定だったが、多くの反響により、今回グランドメニューとして再販する。
『赤身ビーフステーキ 約100g＆若鶏スパイス焼き』1374円
■満足！ランチメニュー
平日ランチが大幅リニューアル。“グランドメニューの単品価格そのまま”で、セットは「実質0円」で楽しめる。※平日午前10時30分〜午後5時限定（土日祝を除く）
【メニュー 一例】
『赤身ビーフステーキ 約100グラムランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）1099円 ※ライスは大盛り無料
『チーズINハンバーグランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）714〜824円 ※ライスは大盛り無料
『粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）879〜989円 ※ライスは大盛り無料
『チキテキスパイス焼きランチ』（ライスorパン・日替わりスープ付き）824〜989円 ※ライスは大盛り無料
『明太クリームカルボナーラランチ』（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）824〜989円
『こく旨ミートソースランチ』（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）604〜879円
■サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に
アルコール5種＆ノンアルコールドリンク4種が終日一律219円で登場。
■「サラダ」メニューラインアップ強化
新トッピングでカスタム自在。新作も登場し、1人前からシェアサイズまでが豊富にそろうラインアップへ進化。
『ゴロゴロ野菜サラダ[1人前]』274〜329円
『彩りグリル野菜』439〜494円
『トマトのグリーンサラダ』219〜274円
■新作5品！食後にもぴったり、手頃価格の「小さめデザート」が充実
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供
『フルーツヨーグルトソフト』439円
『あんこソフト』329円
『マロンソフト』329円
『モンブランONガトーショコラ』549円
■「セットドリンクバー」が値打ち価格にリニューアル
旧価格（290〜390円）から新価格（250円）に変更。最大100円以上の値下げ。
■果肉入りフルーツサワー3種が新登場
ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーを気軽に楽しめる。
『たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー』
『Veryベリーサワー』
『果肉たっぷり！グレフルサワー』
全て329円
※価格は全て税込