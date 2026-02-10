元格闘家のジョビン（39）が10日まで自身のYouTubeチャンネルを更新。ブレイキングダウンから3000万円の損害賠償を請求されたと明かした。

動画冒頭に「僕のメンバーシップ限定動画で、『ブレイキングダウン19』オーディションの内容に関する情報漏えいがありました。ブレイキングダウンに迷惑をかけてしまって申し訳ない気持ちでいっぱいです。反省してますし、二度と同じ事をしないようにSNS通して気をつけていこうと思います。すいませんでした」と謝罪した。

そしてブレイキングダウンからは「3000万円の損害が発生したから1週間以内に振り込んでください」という内容の書面が届いたという。この内容を弁護士に相談した上で「自分の発言がどのような損害をもたらして、3000万円という数字を算出したのかわからないので、それには対応することはできません。法的な方向に進むと思います。逃げるつもりもないですし、最終的には司法の判断に任せたいと思います」と説明した。

ジョビンは元格闘家で、第4代DEEPフェザー級王者。18年3月から24年2月まで吉本興業に所属して元お笑い芸人でもある。そして現在はYouTubeチャンネル「ジョビンチャンネル」で格闘技大会の勝敗予想動画や感想動画を投稿している。