昨年8月にMBSを退社しフリーになった大吉洋平アナウンサー（40）が、8日放送のテレビ大阪「日経スペシャル もしものマネー道 もしマネ」（日曜後2・00）に出演。MCを務めるフリーアナウンサーの石井亮次（48）から“ダメ出し”をされる場面があった。

同番組では、日経マネー編集委員の大口克人氏が今後の株価の推移を予想。国内の不動産価格や半導体、AIなど好調な業種に触れ、「今年は投資家にとって、あまり悪くない1年になるんじゃないか」と分析。「希望的観測も込めて、5万6000円から7000円はあるんじゃないか」という大口氏に、石井アナは「ということは日本の株はまだまだ買いということですか？」と質問した。

大口氏は「NISAなんかを通じて、アメリカの株にベットしている人が多い、S＆P500とか」と続け、「だけど去年1年でS＆P500は16パーセントしか上がってない。一方、日経平均株価は28パー上がっている。ということは、インフレだ、物価高で大変だって言っても、3パーセント、4パーセントの話」と解説した。

そして「もし日経平均のインデックス投資を買っていれば、それをカバーして余りあることに。だからまだまだ日本の株はチャンスがある」と続けると、大吉アナは「勉強の意味でね、ほんのちょっとだけ株を持ってた」と打ち明けた。

しかし「去年全体がバーッと上がったから、うれしくてもう全部売ってしまった」といい、「ほんのちょっと、もうかったんですけど、早かった」と顔をしかめると、石井アナは「長期で見ないとって、散々この番組でも言うてた」とあきれた。

大口氏も「よく言われるのは握力。買ったら2倍、3倍になるまで離さない、これが大事だって言われてますね」と強調すると、石井アナは「“長期、積み立て、分散”なんですよ」とピシャリ。「アナタがやってるのは、“短期、一択、すぐに売る”。こんなことではダメですね」とオチをつけていた。