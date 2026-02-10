USJ、25周年フード発表 キューピー＆伊藤ハム＆ヤクルトらの人気商品とコラボした“本気パロ”メニュー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は10日、3月31日に開業25周年を迎えるのに伴い登場する、期間限定のフードについて発表した。
【画像】まるでキューピーのマヨネーズ！「マヨマヨツナマヨコーンまん」
USJは3月4日から2027年3月30日まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年届ける。手軽にお腹を満たせる“食べ歩き”フードでは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションした、見た目もアイデアもパロディ全開の“本気パロ”メニューが登場する。
「ユニバーサル・マーケット」では3月3日から、サーティワンの大人気アイスクリームを再現したサクサクのチュリトス「サーティワン・チュリトス 〜ポッピングシャワー〜」、「サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜」、キユーピーからは、見た目もマヨネーズそのまま、コーンとマヨがたっぷり詰まった、インパクト満点の「マヨマヨツナマヨコーンまん」、伊藤ハムは、超BIGな35センチ超えのアルトバイエルンが迫力満点の「アルトバイエルン・ドッグ 〜ミート・モンスター〜」、その他、25周年のテーマ“Discover U!!!”をモチーフにした限定ボトルデザインのコカ･コーラなど、“祭り”をさらに盛り上げる食べ歩きフードが勢ぞろいする。
「パークサイド・グリル」では3月3日から、サントリーが手がけるウイスキー「角瓶」の香りが心地よく広がる「ウイスキー角瓶香るティラミス」が登場。一口大で食べ歩きにぴったりな、テイクアウトデザートとなっている。「ワーフカフェ」では4月1日から、昨年も大好評だった、パークでしか味わえない「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」がパワーアップして新登場。マンゴーのトロピカルな風味が絶妙にマッチした絶品デザートになっている。
そのほか、パーク内のカート（「スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート」などでは、フードカートの定番メニュー同士が、まさかのコラボレーションを果たす。一度はかぶりつきたくなる大人気のターキーレッグは、ふかふかの“まん”生地に包まれ「ターキーレッグ!?まん」に変身。ポップコーンとチュリトスの想像を超えた最強タッグメニュー、「キャラメルポップコーン!? チュリトス」などオモシロフードが登場する。
またパーク開業当初から愛され続けてきた「スタジオ・スターズ・レストラン」は、25周年を記念してメニューを完全リニューアル。“ハリウッドの非日常感あふれる映画スタジオのカフェテリア”のコンセプトはそのままに、BBQポークリブやハンバーガーなど、“THE アメリカン”なメニューが勢ぞろいする。さらに25周年期間限定メニュー「スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート」が登場。度肝を抜かれるワイルドな骨付き超大型ステーキに、オニオンリングタワーやチーズソースしたたる山盛りポテトまで何もかもが迫力満点のビッグサイズのプレートとなっている。販売開始は3月3日から。
「メルズ・ドライブイン」、「ルイズ N.Y. ピザパーラー」では3月3日から、『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった開業当初のアトラクションなどがデザインされたコースター（※セットメニュー1つにつき、ランダムでコースター1枚配布）がセットになった25周年記念メニューを販売する。
開業当初、人気を集めた、スクールバスを運転するスヌーピーと、窓から顔をのぞかせるピーナッツの仲間たちがデザインされた“ポップコーンバケツ”が、“ランチボックス”として再登場。さらに、25年間ゲストに笑顔を届け続けてきたウッディー＆ウィニーが、スペシャルドリンクカップになって登場する。
25周年をお祝いする盛大な“祭り” ！『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!!バージョン〜』の開幕に合わせ、マリオやピカチュウと一緒に盛り上がれるオリジナルグッズを発売する。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC （C） 2026 SANRIO CO., LTD.
Shrek （C） 2026 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & （C） 2026 Universal Studios
SING TM & （C） 2026 Universal Studios
TM & （C） Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: （R） & （C） Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
