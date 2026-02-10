お笑いコンビ・タイムマシーン３号の関太が１０日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。群馬県出身でお国自慢トークを繰り広げる中で、群馬県人会に国民的スーパースターが電撃加入したことを打ち明けた。

群馬県出身のタレントには中山秀征、井森美幸が代表格に挙げられることが多い。関は２人に敬意を払いつつ、「中山秀征さんが主催で上州鶴の会という県民会をやってまして。こんな６畳一間（の店）でやってる県民会、ないでしょ？われわれは小さいところで仲良く」と、井森やＤａ−ｉＣＥ・和田らが参加した会食の様子を紹介した。

ＬＩＮＥグループもあるといい、「群馬出身と聞いたらメンバーに入ってきたりするんですけど。この前、グループＬＩＮＥにポロンと入ってきて。見たら、『嵐の櫻井翔です』って。櫻井さんが昔、群馬とかに出身だったり縁があって、入ってくれたんです。一気に群馬がグッときてます」と超大物加入を誇らしげに報告。スタジオでは驚きの声があがり、茨城県代表で出演していた鈴木奈々も「そりゃ、すごい！！」と脱帽だった。