BTSの復帰後初舞台となる光化門広場コンサート（3月21日）に、警察特殊部隊が警護に当たる。メンバー全員が昨年までに韓国軍服務を終え、カムバックする舞台には、最大26万人が集まる可能性がある。

韓国警察は、混乱とトラブル阻止、安全管理のため、特殊部隊の派遣を決めた。ソウル警察庁長は9日、定例記者懇談会で、光化門広場で開催されるBTS公演に関する質問を受け「ソウル警察庁の公共安全次長をタスクフォース（TF）チーム長に任命し、安全に実施できるよう準備している。15の区域に分け、各区域に総警級の責任者を置く予定だ」と明かした。

また同庁長は「（当日は）最多で26万人まで集まると思う。多くの人員が集まると予想し、備えている。ソウル市内の9つの警察署から13の刑事強力チームを現場に配置し、刑事事件に即座に対応する予定であり、警察特殊部隊も配置して鎮圧活動に乗り出す」と話した。

BTSは3月21日午後8時からソウル中心部の光化門広場で、カムバックライブ「ARIRANG（アリラン）」を開催する。同広場で歌手が単独公演を行うのは今回が初めてで、軍務期間を終えて行う初のフルメンバー復帰ステージという点で、会場周辺には多くの人が集まると予想されている。